Сан-Хосе розгромив Сіетл, Кепіталз не залишили шансів Сент-Луїсу в НХЛ

У ніч з 5 на 6 листопада відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.

Дублі Вілсона та Бовільє допомогли Вашингтон Кепітал впевнено переграти Сент-Луїс, а Сан-Хосе несподівано розгромив Сіетл.

Розгром також було зафіксовано у ще одному поєдинку вечора – Калгарі переграли Коламбус.

НХЛ-2025/26 – регулярний чемпіонат

6 листопада

Торонто – Юта 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)

Вашингтон Кепіталз – Сент-Луїс 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)

Калгарі – Коламбус 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Ванкувер – Чикаго 2:5 (0:0, 0:0, 2:5)

Сіетл – Сан-Хосе 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)

Напередодні Флорида розгромно поступилась Анахайму, а Лос-Анджелес "всуху" переграв Вінніпег.