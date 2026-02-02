НХЛ. Кароліна в овертаймі здолала Лос-Анджелес, Тампа-Бей у серії булітів переграла Бостон

У ніч з 1 на 2 лютого відбулось три поєдинки у межах Національної хокейної ліги.

Кароліна в овертаймі зуміла вирвати перемогу в Лос-Анджелеса, а Анагайм мінімально здолав Вегас.

Тампа-Бей та Бостон провели дуже результативним матч, за підсумком якого Лайтнінг виявились сильнішими в серії булітів.

НХЛ – регулярний чемпіонат

2 лютого

Кароліна – Лос-Анджелес 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)

Тампа-Бей – Бостон 6:5 Б (1:3, 3:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Анагайм – Вегас 4:3 1:0, 2:1, 1:2)

Східна конференція

Standings provided by Sofascore

Західна конференція