НХЛ. Кароліна в овертаймі здолала Лос-Анджелес, Тампа-Бей у серії булітів переграла Бостон

Станіслав Лисак — 2 лютого 2026, 08:39
У ніч з 1 на 2 лютого відбулось три поєдинки у межах Національної хокейної ліги.

Кароліна в овертаймі зуміла вирвати перемогу в Лос-Анджелеса, а Анагайм мінімально здолав Вегас.

Тампа-Бей та Бостон провели дуже результативним матч, за підсумком якого Лайтнінг виявились сильнішими в серії булітів.

НХЛ – регулярний чемпіонат
2 лютого

Кароліна – Лос-Анджелес 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)

Тампа-Бей – Бостон 6:5 Б (1:3, 3:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Анагайм – Вегас 4:3 1:0, 2:1, 1:2)

Східна конференція

Західна конференція

