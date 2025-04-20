США виграли жіночий чемпіонат світу з хокею, в овертаймі здолавши Канаду

Збірна США з хокею стала переможцем жіночого чемпіонату світу, здолавши у вирішальному матчі Канаду.

Матч завершився в овертаймі з рахунком 4:3.

Перший період пройшов без закинутих шайб, а вже другу частину гри суперниці провели дуже результативно – гравчині Канади досить швидко змогли ліквідувати відставання у дві шайби.

Третій період також завершився внічию, а матч перейшов в овертайм. Пізня шайба Джанеке принесла збірній США 11-те в історії чемпіонство світу.

Жіночий чемпіонат світу з хокею

Фінал, 20 квітня

США – Канада 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)

Сьогодні також відбувся матч за третє місце, в якому Фінляндія також в овертаймі з аналогічним рахунком переграла Чехію.

Жіночий чемпіонат світу з хокею

Матч за третє місце

Чехія – Фінляндія 3:4 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:1)

Для фінських хоккеїсток ця бронза стала 15-ю в історії, проте команда ще жодного разу не перемагала на мундіалі.

Напередодні жіноча збірна України розгромила Гонконг в матчі чемпіонату світу Дивізіону IA.