Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Гравець збірної США відреагував на освистування гімну з боку данських фанів

Руслан Травкін — 11 травня 2025, 12:11
Гравець збірної США відреагував на освистування гімну з боку данських фанів
Каттер Готьє
Instagram

Американський хокеїст Каттер Готьє зізнався, що його зачепив свист фанатів збірної Данії під час виконання гімну США напередодні матчу чемпіонату світу з хокею.

Слова Готьє передає Expressen.se.

"Я помітив це… це не те, що тобі подобається. Це справді неповажно, чесно кажучи.

Але ми повинні були зосередитися на своїх силах і зробити все можливе для перемоги. Друге – це не те, на чому ми маємо концентруватися чи вирішувати", – сказав він. 

У першому турі збірна США перемогла Данію з рахунком 5:0. Матч проходив у місті Гернінг. 

Нагадаємо, між країнами погіршилися відносини після повернення Дональда Трампа до Білого дому. Президент США кілька разів натякав, що острів Гренландія, який є автономною частиною Данського королівства, має перейти під контроль Вашингтону. Він навіть публічно заявляв, про можливу анексію Гренландії. 

Дональд Трамп Збірна США з хокею Чемпіонат світу з хокею 2025

Збірна США з хокею

США та Швеція закинули по п'ять шайб у ворота суперників в перших матчах чемпіонату світу
Чемпіонат світу: Кросбі та Флері їдуть за трофеєм
США виграли жіночий чемпіонат світу з хокею, в овертаймі здолавши Канаду
Турнір 4-х Націй: свято хокею найвищого ґатунку за рік до Олімпійських ігор
Все через заяви Трампа: виконавиця гімну Канади на фіналі Турніру 4-х націй змінила текст

Останні новини