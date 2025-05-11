Гравець збірної США відреагував на освистування гімну з боку данських фанів
Американський хокеїст Каттер Готьє зізнався, що його зачепив свист фанатів збірної Данії під час виконання гімну США напередодні матчу чемпіонату світу з хокею.
Слова Готьє передає Expressen.se.
"Я помітив це… це не те, що тобі подобається. Це справді неповажно, чесно кажучи.
Але ми повинні були зосередитися на своїх силах і зробити все можливе для перемоги. Друге – це не те, на чому ми маємо концентруватися чи вирішувати", – сказав він.
У першому турі збірна США перемогла Данію з рахунком 5:0. Матч проходив у місті Гернінг.
Нагадаємо, між країнами погіршилися відносини після повернення Дональда Трампа до Білого дому. Президент США кілька разів натякав, що острів Гренландія, який є автономною частиною Данського королівства, має перейти під контроль Вашингтону. Він навіть публічно заявляв, про можливу анексію Гренландії.