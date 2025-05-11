Гравець збірної США відреагував на освистування гімну з боку данських фанів

Американський хокеїст Каттер Готьє зізнався, що його зачепив свист фанатів збірної Данії під час виконання гімну США напередодні матчу чемпіонату світу з хокею.

Слова Готьє передає Expressen.se.

"Я помітив це… це не те, що тобі подобається. Це справді неповажно, чесно кажучи.

Але ми повинні були зосередитися на своїх силах і зробити все можливе для перемоги. Друге – це не те, на чому ми маємо концентруватися чи вирішувати", – сказав він.