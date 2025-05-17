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Шатаут Волла дозволив Торонто зрівняти рахунок у протистоянні з Флоридою

Руслан Травкін — 17 травня 2025, 08:15
Шатаут Волла дозволив Торонто зрівняти рахунок у протистоянні з Флоридою

У ніч на 17 травня відбувся шостий матч другого раунду Східної конференції Національної хокейної ліги.

Торонто обіграв Флориду з рахунком 2:0. Перемога дозволила Мейпл Ліфс відновити паритет у протистоянні (3:3).

Обидві шайби відбулися в третьому періоді. Каучуковий диск у ворота суперника закинули Остон Меттьюз і Макс Паччіоретті.

Головним героєм поєдинку можна вважати голкіпера Торонто Джозефа Волла, який відбив усі 22 кидки від гравців чинного володаря Кубку Стенлі.

НХЛ – Кубок Стенлі
17 травня

Торонто – Флорида 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Нагадаємо, дворазовий переможець Кубку Стенлі Домінік Гашек висловився про погрози з боку експрезидента РФ Дмитра Медведєва. 

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