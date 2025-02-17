Сокіл зіграє з Дніпром у регулярному сезоні чемпіонату України

Сьогодні, 17 лютого, відбудеться матч у межах чемпіонату України з хокею.

Чинний чемпіон країни київський Сокіл зіграє проти херсонського Дніпра.

Хокей - чемпіонат України з хокею

17 лютого, регулярний сезон

13:00 Дніпро – Сокіл

Команди підходять до гри з діаметрально протилежним настроєм. Кияни наразі є лідерами, набравши 56 очок за 23 гри. Це дозволяє на 4 пункти випереджати Кепіталз.

Дніпро, навпаки, знаходиться у нижній частині таблиці. Херсонський клуб за 24 поєдинки здобув лише 15 очок.

Нагадаємо, вчора в чемпіонаті України відбулося 2 гри. Кременчук розгромив Крижинку, а Шторм у матчі з 9 шайбами не мав проблем із Київ Кепіталз.