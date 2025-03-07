Плейоф чемпіонату України: класичне у півфіналі та новий виклик для Сокола

У п'ятницю, 7 березня, стартує плейоф чемпіонату України з хокею. Чотири найкращі команди країни за підсумками регулярного чемпіонату визначать найсильнішого.

У півфіналах зійдуться, відповідно, перша і четверта команди "регулярки" а також друга і третя. Серії триватимуть до чотирьох перемог однієї з команд.

Два полюси – у регулярці

Регулярний сезон чемпіонату України 2024/25 став, по суті, битвою чотирьох команд. Якщо між Соколом (68) і Київ Кепіталз (67), з одного боку, і 3-4 командами в лізі – Штормом (60) і Кременчуком (57) розриви були досить маленькі, то в Дніпра, в підсумку, 18 балів у таблиці, а в Крижинки – красномовний 0. При тому, що за регламентом чемпіонату команди провели в "регулярці" турнір у шість кіл (по 30 матчів). І Дніпро всі шість перемог у чемпіонаті здобув над Крижинкою. В іграх з іншими суперниками обидва колективи-аутсайдери не набрали жодного бала.

Тепер же, з початком плейоф, український хокей немов скинув баласт і між собою гратимуть приблизно рівні команди. Адже навіть різниця в 11 очок між Соколом і Кременчуком мало про що говорить. Команда з Полтавської області в трьох останніх чемпіонатах складала київському гранду пару у фіналі плейоф. А те, що цьогоріч колективи зійшлися в півфіналі – тим цікавіше буде побачити, хто з них більш гідний фіналу у 2025-му.

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Повторення фіналу – тепер у півфіналі

Упродовж двох сезонів поспіль, і 2023-го, і 2024-го, фінальну пару чемпіонату України складали Сокіл і Кременчук. Таке могло трапитися і 2022-го, але той турнір було перервано через повномасштабне вторгнення РФ. А підсумки сезону затвердили за турнірною таблицею регулярного чемпіонату на момент вторгнення. У ній Сокіл випереджав Кременчук на 8 балів. Уболівальники вже встигли назвати це протистояння "хокейним класичним", за аналогією з футбольним Динамо – Шахтар.

Федерація хокею України

Фактично, саме з сезону 2021/22 почалося протистояння Сокола та Кременчука на найвищому рівні. Ера 8-разового чемпіона України Донбасу закінчувалася – на момент призупинення чемпіонату чинні чемпіони донеччани йшли на 6-му місці в турнірній таблиці, а з сезону 2022/23 команда і зовсім припинила існування.

Своєю чергою, Кременчук, ставши чемпіоном у сезоні 2019/20 саме в протистоянні з Донбасом, на вершину українського хокею більше не підіймався. У фінальних серіях проти Сокола команда постійно опинялася в ролі переможеної.

А в нинішньому сезоні й зовсім істотно здала свої позиції, фінішувавши тільки на 4 місці в таблиці регулярного чемпіонату. І традиційного фіналу Сокіл – Кременчук тепер уже точно не буде. Проте скидати з рахунків кременчуківців, звичайно ж, не можна. У команди хороший тренер (Андрій Срюбко), вона фізично добре підготовлена, здатна грати в активний хокей усі 60 хвилин.

Плюс у неї є лідери та великі майстри, які не раз викликалися в національну збірну України – захисник Денис Матусевич, нападники Віталій Лялька і Гліб Кривошапкін. Ці хлопці поодинці здатні створити момент для голу і перевернути хід будь-якої гри.

Феномен Київ Кепіталз

Зі свого боку, хокейний клуб Київ Кепіталз, який було засновано тільки 2023-го, за два роки здійснив величезний ривок вгору, швидко зарекомендувавши себе в українському хокеї. Так, у своєму дебютному матчі Кубку України-2023 команда здобула переконливу перемогу над Харківськими Берсерками з рахунком 11:2, що стало яскравим початком історії команди. Щоправда, у фінал турніру Кепіталз так і не вийшов, поступившись Кременчуку в півфіналі з рахунком 1:4.

А в дебютному чемпіонаті України сезону 2023/24 команда посіла 4 місце в турнірній таблиці регулярного чемпіонату. У півфінальній серії плейоф кияни програли в столичному дербі майбутньому чемпіону – Соколу. Але, в будь-якому разі, стартовий сезон в історії нового клубу вийшов більш ніж яскравим.

Федерація хокею України

У сезоні 2024/25 команда продовжила розривати шаблони і в підсумковій таблиці регулярного чемпіонату України вже посіла 2 місце, лише на один бал відставши від Сокола. Красномовним є те, що протягом сезону Кепіталз виграв 22 матчі з 30, два з яких в овертаймі. Зрештою, у команди набагато краща різниця забитих/пропущених шайб, ніж у Сокола – 151-57 (+94) проти 131-64 (+67).

Перед стартом плейоф, Київ Кепіталз посилив свій склад двома легіонерами: 25-річним чеським голкіпером Радеком Гаасом, який замінив у складі американця Ніка Вілардо, а також 28-річним гравцем із подвійним громадянством Канади та Китаю нападником Янг Ху.

Уже в суботу, 8 березня, команда проведе свій перший півфінальний матч проти одеського Шторму і ми зможемо побачити новачків у ділі – наскільки вони посилили склад команди. Але, в будь-якому разі, вже зараз можна сміливо сказати, що колектив Вадима Шахрайчука став найяскравішим відкриттям українського хокею останніх років.

Сокіл – фаворит?

І все ж, фаворитом сезону виглядає Сокіл, який рік тому оформив 15-ту ювілейну перемогу в чемпіонаті України. У нинішньому сезоні команда виграла 23 гри в регулярному чемпіонаті і лише одного разу програла в основний час (при 6 поразках в овертаймі або серії булітів). До того ж Сокіл виграв 5 матчів із шести в очних протистояннях із Кременчуком, і колись найпринциповіший суперник у нинішньому сезоні таким уже не виглядає. Нехай у команди і є сильні лідери, здатні поодинці переломити хід будь-якої гри.

Зараз у Сокола ювілейний сезон. 26 лютого виповнилося рівно 40 років від дня завоювання командою бронзових медалей чемпіонату СРСР сезону 1984/85. Саме в день ювілею Сокіл виграв у Кременчука, причому зробив це з футбольним рахунком (1:0), але не пропустив, що дуже важливо для воротаря і захисників. Цього дня на арені АТЕК панувала особлива святкова атмосфера, з шоу, повними трибунами і фантастичним п'ятим (фанатським) сектором з вогненним барабаном за воротами.

Федерація хокею України

І навряд чи команда планує завершувати ювілейний сезон якось іще, окрім як із золотими медалями чемпіонів України – четвертим чемпіонством поспіль.

Де дивитися

У прямому етері матчі чемпіонату України з хокею цього сезону можна побачити на YouTube-каналі Федерації хокею України. Плеєри трансляції будуть доступні за кілька хвилин до початку кожної гри.

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Розклад матчів плейоф

7 березня

18.00 Сокіл – Кременчук

8 березня

16.00 Київ Кепіталз – Шторм

9 березня

13.00 Сокіл – Кременчук

10 березня

18.00 Київ Кепіталз – Шторм

12 березня

18.00 Кременчук – Сокіл

13 березня

18.00 Шторм – Київ Кепіталз

14 березня

18.00 Кременчук – Сокіл

15 березня

13.00 Шторм – Київ Кепіталз