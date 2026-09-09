Став відомий розклад матчів Кубку України з хокею сезону-2026/27

Став відомий розклад матчів Кубку України з хокею імені Анатолія Хорозова сезону-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

За підсумками жеребкування 5 клубів були поділені на дві групи. Поєдинки турніру транслюватимуться на офіційному YouTube-каналі Федерації хокею України (ФХУ).

Розклад матчів Кубку України.

16 вересня, 17:30: Кременчук — Дніпро (Група А)

Кременчук — Дніпро (Група А) 17 вересня, 12:00: Дніпро — Одещина (Група А)

Дніпро — Одещина (Група А) 17 вересня, 17:30: Сокіл — Шершні (Група Б)

Сокіл — Шершні (Група Б) 18 вересня, 12:00: Шершні — Сокіл (Група Б)

Шершні — Сокіл (Група Б) 18 вересня, 17:30: Одещина — Кременчук (Група А)

Одещина — Кременчук (Група А) 19 вересня, 12:00: Фінал змагань, у якому протистоятимуть лідери обох груп.

Зауважимо, що переможцем минулорічного Кубку України є Кременчук, який у фіналі розгромив київський Сокіл із рахунком 6:0.