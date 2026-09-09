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Став відомий розклад матчів Кубку України з хокею сезону-2026/27

Микола Літвінов — 9 вересня 2026, 20:45
Став відомий розклад матчів Кубку України з хокею сезону-2026/27
ФХУ

Став відомий розклад матчів Кубку України з хокею імені Анатолія Хорозова сезону-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

За підсумками жеребкування 5 клубів були поділені на дві групи. Поєдинки турніру транслюватимуться на офіційному YouTube-каналі Федерації хокею України (ФХУ).

Розклад матчів Кубку України.

  • 16 вересня, 17:30: Кременчук — Дніпро (Група А)
  • 17 вересня, 12:00: Дніпро — Одещина (Група А)
  • 17 вересня, 17:30: Сокіл — Шершні (Група Б)
  • 18 вересня, 12:00: Шершні — Сокіл (Група Б)
  • 18 вересня, 17:30: Одещина — Кременчук (Група А)
  • 19 вересня, 12:00: Фінал змагань, у якому протистоятимуть лідери обох груп.

Зауважимо, що переможцем минулорічного Кубку України є Кременчук, який у фіналі розгромив київський Сокіл із рахунком 6:0.  

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