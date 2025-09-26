Кременчук розгромив Одещину та став другим фіналістом Кубку України

У п'ятницю, 26 вересня, відбувся заключний матч 3-го туру Кубку України з хокею, в якому Кременчук переграв ХК Одещина.

Зустріч завершилася розгромною перемогою чинних чемпіонів України.

Новачок українського хокею навіть закинув одну шайбу, але у підсумку пропустив 9. Зазначимо, що у розіграші Кубку Одещина здобула одну перемогу, здолавши херсонський Дніпро.

Кубок України з хокею

3 тур, 26 вересня

Одещина – Кременчук 1:9 (0:3, 1:2, 0:4)

Таким чином, у фіналі турніру Кременчук зіграє проти київського Сокола, який раніше переграв херсонський Дніпро. Матч відбудеться 28 вересня.

До цього Сокіл декласував Одещину (10:0), а також розгромно поступився Кременчуку (0:5). Дніпро ж посіло останнє місце, не набравши жодного очка.

Кременчук здобув 3 перемоги в 3-х матчах: перемога над вище згаданим Соколом, Дніпром та Одещиною.

Напередодні Федерація хокею України визначила склад учасників та дату початку нового сезону чемпіонату України.