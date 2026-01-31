Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Сокіл розгромив Крижинку в чемпіонаті України

Олександр Булава — 31 січня 2026, 17:58
Сокіл розгромив Крижинку в чемпіонаті України
ФХУ

У суботу, 31 січня, відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею, в якому Крижинка-Кепіталз поступилась Соколу.

Зустріч завершилась з рахунком 6:1.

Перший період пройшов у рівній боротьбі та завершився без голів. У другій 20-хвилинці Сокіл з шайбами Захарова та Мазура вийшов вперед, на це Крижинка відповіла влучним кидком Разумова.

У третьому періоді лідер чемпіонату остаточно зняв питання про переможця поєдинку, закинувши чотири шайби у ворота Кепіталз.

Сокіл продовжує лідирувати у турнірній таблиці чемпіонату, у Крижинка з 7 балами перебуває на останній сходинці.

Чемпіонат України з хокею
31 січня

Крижинка-Кепіталз — Сокіл 1:6 (0:0, 1:2, 0:4)

Шайби: 0:1 – Захаров (Скороход, Янішевський, більш.), 23:37, 1:1 – Разумов (Мазко), 25:08, 1:2 – Мазур (Чердак, Олійник), 28:18, 1:3 – Бурдаков (Мазур, Захаров), 48:04, 1:4 – Скороход (Олійник, Римар), 51:29, 1:5 – Кальсін (Янішевський, Жеребко), 54:50, 1:6 – Чердак (Мазур), 57:11

Нагадаємо, напередодні Шторм з хеттриком Щербака сенсаційно обіграв Кременчук.

ХК Крижинка ХК Сокіл Київ

ХК Сокіл Київ

Сокіл переграв Одещину в чемпіонаті України
Сокіл розтрощив Шторм у чемпіонаті України
Сокіл завдав поразки Кременчуку та зрівнявся з чинними чемпіонами за очками в турнірній таблиці
Сокіл лише в серії булітів дотиснув Кременчук у центральному матчі чемпіонату України
ФХУ перенесла матч Шторм – Сокол через погодні умови: одесити знялись з чемпіонату наприкінці грудня

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік