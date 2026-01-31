Сокіл розгромив Крижинку в чемпіонаті України

У суботу, 31 січня, відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею, в якому Крижинка-Кепіталз поступилась Соколу.

Зустріч завершилась з рахунком 6:1.

Перший період пройшов у рівній боротьбі та завершився без голів. У другій 20-хвилинці Сокіл з шайбами Захарова та Мазура вийшов вперед, на це Крижинка відповіла влучним кидком Разумова.

У третьому періоді лідер чемпіонату остаточно зняв питання про переможця поєдинку, закинувши чотири шайби у ворота Кепіталз.

Сокіл продовжує лідирувати у турнірній таблиці чемпіонату, у Крижинка з 7 балами перебуває на останній сходинці.

Чемпіонат України з хокею

31 січня

Крижинка-Кепіталз — Сокіл 1:6 (0:0, 1:2, 0:4)

Шайби: 0:1 – Захаров (Скороход, Янішевський, більш.), 23:37, 1:1 – Разумов (Мазко), 25:08, 1:2 – Мазур (Чердак, Олійник), 28:18, 1:3 – Бурдаков (Мазур, Захаров), 48:04, 1:4 – Скороход (Олійник, Римар), 51:29, 1:5 – Кальсін (Янішевський, Жеребко), 54:50, 1:6 – Чердак (Мазур), 57:11

Нагадаємо, напередодні Шторм з хеттриком Щербака сенсаційно обіграв Кременчук.