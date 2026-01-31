Шторм з хеттриком Щербака здолав Кременчук у чемпіонаті України

У суботу, 31 січня, відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею, в якому Кременчук вдома поступився одеському Шторму.

Зустріч завершилась з рахунком 2:4.

Одеський колектив вивів вперед у другому періоді Ілля Щербак, який оформив дубль. Кременчук у третій 20-хвилинці відігрався, проте кінцівка поєдинку була за Штормом, спочатку Щербав закинув третю шайбу, а згодом Мосюк встановив остаточний рахунок зустрічі.

Кременчук продовжує перебувати на другій сходинці в турнірній таблиці чемпіонату, на три очки відстаючи від Сокола. Шторм з 23 пунктами розташувався на четвертій позиції.

Чемпіонат України з хокею

31 січня

Кременчук – Шторм 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Шайби: 0:1 – Щербак (Трущенко, Мосюк), 0:26, 0:2 – Щербак (Мосюк, Куцевич), 09:49, 1:2 – Крівошапкін (Геворкян, Матусевич, менш.), 20:28, 2:2 – Андрющенко (Поляков, Матусевич), 35:47, 2:3 – Щербак (Мосюк, Куцевич), 36:59, 2:4 – Мосюк (Щербак, порожні ворота), 59:59

Напередодні Шторм обіграв Крижинку-Кепіталз, а Сокіл переміг Одещину.