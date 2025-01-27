Одеський Шторм у серії булітів переграв Київ Кепіталз у чемпіонаті України

У понеділок, 27 січня, відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею між лідером першості Київ Кепіталз та третьою командою турніру – одеським Штормом.

В основні три періоди команди переможця не виявили, зігравши внічию 2:2. В овертаймі ситуація повторилася, отже гра перейшла в серію булітів, де сильнішими були хокеїсти одеського клубу.

До цього команди зустрічалися вже тричі. Одна перемога в киян, одна в одеситів. Ще один поєдинок також завершився серією булітів, у якій тоді тріумфував Київ Кепіталз.

Столичний клуб продовжує лідирувати у чемпіонаті (45 очок), водночас Шторм залишився третім (33).

Чемпіонат України з хокею

Регулярний чемпіонат, 27 січня

Київ Кепіталз – Шторм 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, за булітами 0:1)

Шайби: 0:1 – 08:00 Крикля, 0:2 – 29:00 Ніконов, 1:2 – 42:00 Карпенко, 2:2 – 43:00 Дворник

У суботу, 25 січня, відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею, в я кому Сокіл впевнено переміг херсонський Дніпро.