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Сокіл дізнався розклад матчів у 2 раунді Континентального кубку

Олексій Мурзак — 14 жовтня, 18:06
Сокіл дізнався розклад матчів у 2 раунді Континентального кубку
IIHF

Став відомий розклад матчів Сокола у 2 раунді Континентального кубка 2024/25.

Про це повідомила Міжнародна федерація хокею.

Суперниками українського клубу в групі С будуть Ріттен Буам (Італія), Єсеніце (Словенія), Сісак (Хорватія).

Матчі пройдуть в Італії, лише переможець квартету вийде у наступний етап.

Розклад матчів Сокола

П'ятниця, 18 жовтня

20:00 Ріттен – Сокіл

Субота, 19 жовтня

16:00 Єсеніце – Сокіл

Неділя, 20 жовтня

16:00 Сокіл – Сісак

Минулого сезону кияни не вийшли з групи, програвши два матчі з трьох.

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