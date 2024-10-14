Сокіл дізнався розклад матчів у 2 раунді Континентального кубку
IIHF
Став відомий розклад матчів Сокола у 2 раунді Континентального кубка 2024/25.
Про це повідомила Міжнародна федерація хокею.
Суперниками українського клубу в групі С будуть Ріттен Буам (Італія), Єсеніце (Словенія), Сісак (Хорватія).
Матчі пройдуть в Італії, лише переможець квартету вийде у наступний етап.
Розклад матчів Сокола
П'ятниця, 18 жовтня
20:00 Ріттен – Сокіл
Субота, 19 жовтня
16:00 Єсеніце – Сокіл
Неділя, 20 жовтня
16:00 Сокіл – Сісак
Минулого сезону кияни не вийшли з групи, програвши два матчі з трьох.