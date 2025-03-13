Сокіл та Кременчук дограватимуть, Шторм прийме Київ Кепіталз у плейоф чемпіонату України

У четвер, 13 березня, відбудеться відразу два поєдинки в півфіналі плейоф чемпіонату України з хокею.

Сокіл та Кременчук дограватимуть матч третьої серії. Гру на 17-й хвилині другого періоду, за рахунку 4:1 на користь Кременчука, перервали через повітряну тривогу

Зауважимо, що перша зустріч команд завершилась неочікуваною перемогою колективу з Полтавської області з рахунком 3:1. Друга гра також завершилася сенсацією. Чинний чемпіон програв із рахунком 0:3.

Пізніше одеський Шторм прийматиме Київ Кепіталз. Наразі столична команда також лідирує в серії з рахунком 2:0. Перша гра завершилася впевненою перемогою Кепіталз, а в другому поєдинку команди визначали сильнішого вже в овертаймі.

Хокей – чемпіонат України

1/2 фіналу, 13 березня

11:00 Кременчук – Сокіл

18:00 Шторм Одеса – Київ Кепіталз

Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів. Трансляції всіх поєдинків серії плейоф на YouTube-каналі Setanta Sport.

Нагадаємо, упродовж двох сезонів поспіль фінальну пару чемпіонату України складали Сокіл і Кременчук. У регулярному чемпіонаті сезону-2024/25 переможцем став Сокіл, а Кременчук посів 4 місце.