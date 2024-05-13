Скандальний гол, якого могло і не бути: як дії Беннетта з Флориди залишилися безкарними

У ніч на 13 травня в Національній хокейній лізі (НХЛ) Флорида здобула вольову перемогу над Бостоном з рахунком 3:2, поступаючись після першого періоду 0:2.

Одну з шайб закинув нападник Пантерз Сем Беннетт. Проте довкола його голу в соцмережах розгорівся шалений скандал. Все через те, що перед взяттям воріт Беннетт штовхнув гравця Бостона Чарлі Койла на воротаря.

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Sam Bennett cross check to the back of Coyle.



Refs let the goal stand. Pathetic. pic.twitter.com/EYuaPIgvKI — Savage (@SavageSports_) May 13, 2024

Зрештою, гол був зарахований. НХЛ аргументувала це рішення тим, що контакт Койла з Джеремі Свейменом після поштовху не завадив голкіперу зіграти на своїй позиції.

Та цього епізоду могло і не бути, оскільки у попередній грі Сем навмисно вдарив у щелепу Бреда Маршана і мав отримати покарання від НХЛ, проте цього не сталося.

Army, Ace and Biz went back to the tape on the shot Sam Bennett gave to Brad Marchand in Game 3 and they got some thoughts 👀 @armdog @ansoncarterla @biznasty2point0 pic.twitter.com/kqJRr2px5V — NHLonTNT (@NHL_On_TNT) May 12, 2024

Та сам гравець не вважає, що зробив щось протиправне в ситуації з Бредом.

"Очевидно, що в цій грі я не намагався вдарити його по голові, як усі кажуть. Інші люди можуть мати іншу думку. Я просто готувався до того, що він може вдарити мене. У мене не було часу подумати про те, щоб вдарити його по голові. Люди можуть дивитися на це, як завгодно. Це хокей у плей-оф. Будуть важкі ігри. Звичайно, прикро, що він отримав удар, але я думаю, що це лише хокей", — сказав Беннетт в післяматчевому інтерв’ю на TNT.

Варто зазначити, що це не перший такий випадок в кар'єрі 27-річного форварда. Буквально минулого року він в схожому стилі вдарив хокеїста Торонто і теж не був покараний.

Що ж, інцидент вже стався, і Флорида забезпечила собі комфортний рахунок у серії (3:1). Для виходу у чвертьфінал Пантерз потрібно виграти ще одну гру, і наступний поєдинок команда проведе вже 15 травня у себе вдома.

І залишається лише сподіватися, що в підсумку нам не доведеться говорити про цю скандальну перемогу як вирішальну.