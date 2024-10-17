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Капітан Піттсбурга став 10-м гравцем в історії НХЛ, який набрав 1600 очок у регулярному сезоні

Олексій Мурзак — 17 жовтня, 15:53
Капітан Піттсбурга став 10-м гравцем в історії НХЛ, який набрав 1600 очок у регулярному сезоні
Сідні Кросбі
Getty Images

Капітан Піттсбург Пінгвінз Сідні Кросбі увійшов у десятку найкращих хокеїстів за результативністю в НХЛ.

Про це повідомила сторінка Піттсбурга в X.

Канадець став 10-м гравцем, який набрав 1600 очок за системою "гол+пас" за кар’єру у регулярному чемпіонаті. Цього показника 37-річний Кросбі досяг у матчі проти Баффало.

Зазначається, що таке досягнення сталося вперше з 6 жовтня 2011 року, коли гравець НХЛ досяг цього рубежу після чеха Яромира Ягра.

Очолює топ легендарний канадець Вейн Грецький, на рахунку якого 2857 очок, другим йде Ягр (1921), третім Марк Месьє (1887).

Нагадаємо, у ніч з 16 на 17 жовтня відбулося 4 матчі у межах Національної хокейної ліги сезону-2024/25.

Зокрема, Піттсбург здобув важку перемогу в Баффало в матчі з 11 забитими шайбами, а Анагайм зумів обіграти Юту, вигравши в овертаймі.

Піттсбург Вейн Грецький Яромир Ягр Сідні Кросбі

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