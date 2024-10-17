Піттсбург вирвав перемогу в Баффало, Анагайм здолав Юту в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 16 на 17 жовтня відбулося 4 матчі у межах Національної хокейної ліги сезону-2024/25.

Зокрема, Піттсбург здобув важку перемогу в Баффало в матчі з 11 забитими шайбами, а Анагайм зумів обіграти Юту, вирвавши в овертаймі.

НХЛ-2024/25

Регулярний чемпіонат, 17 жовтня

Піттсбург – Баффало 6:5 ОТ (1:3, 2:0, 2:2, 1:0)

Торонто – Лос-Анджелес 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)

Колорадо – Бостон 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Анагайм – Юта 5:4 (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)

Раніше під час матчу регулярного чемпіонату НХЛ Коламбус – Флорида господарі провели церемонію пам’яті форварда Джонні Годро, який наприкінці літа загинув у ДТП разом з братом Меттью під час катання на велосипеді.