Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Піттсбург вирвав перемогу в Баффало, Анагайм здолав Юту в регулярному чемпіонаті НХЛ

Станіслав Лисак — 17 жовтня, 08:12
Піттсбург вирвав перемогу в Баффало, Анагайм здолав Юту в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 16 на 17 жовтня відбулося 4 матчі у межах Національної хокейної ліги сезону-2024/25.

Зокрема, Піттсбург здобув важку перемогу в Баффало в матчі з 11 забитими шайбами, а Анагайм зумів обіграти Юту, вирвавши в овертаймі.

НХЛ-2024/25
Регулярний чемпіонат, 17 жовтня

Піттсбург – Баффало 6:5 ОТ (1:3, 2:0, 2:2, 1:0)

Торонто – Лос-Анджелес 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)

Колорадо – Бостон 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Анагайм – Юта 5:4 (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)

Раніше під час матчу регулярного чемпіонату НХЛ Коламбус – Флорида господарі провели церемонію пам’яті форварда Джонні Годро, який наприкінці літа загинув у ДТП разом з братом Меттью під час катання на велосипеді.

Анагайм Баффало Колорадо НХЛ Піттсбург Торонто Юта Лос-Анджелес Кінгс Бостон Брюінз

Анагайм

Колорадо декласував Детройт: результати матчів НХЛ
Бостон розгромив Колорадо, Міннесота здолала Анагайм: результати матчів НХЛ
Вінніпег здолав Аризону, Анагайм програв Вегасу: результати матчів НХЛ
Піттсбург розгромив Детройт: результати матчів регулярного чемпіонату НХЛ
Детройт програв Оттаві, Анагайм розгромив Аризону. Результати матчів НХЛ

Останні новини