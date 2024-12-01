Шведський захисник став рекордсменом Тампи-Бей
https://x.com/TBLightning/status/1862677932134867262
Захисник Віктор Хедман відзначився двома результативними передачами під час гри з Торонто (3:5), що дозволило йому стати рекордсменом франшизи за асистами.
Про це повідомляє пресслужба НХЛ.
Тепер на його рахунку 590 асистів. Він обійшов Мартіна Сен-Луї. Фланговий нападник має на дві передачі менше.
33-річний Хедман був обраний на драфті НХЛ-2009 під №2. З того часу Віктор грає за Тампу.
У складі Лайтнінг шведський хокеїст двічі (2020 та 2021) вигравав Кубок Стенлі, а за підсумками сезону 2017/18 отримав нагороду Джеймса Норріса, яку вручають найкращому захиснику року.