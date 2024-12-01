Шведський захисник став рекордсменом Тампи-Бей

Захисник Віктор Хедман відзначився двома результативними передачами під час гри з Торонто (3:5), що дозволило йому стати рекордсменом франшизи за асистами.

Про це повідомляє пресслужба НХЛ.

Тепер на його рахунку 590 асистів. Він обійшов Мартіна Сен-Луї. Фланговий нападник має на дві передачі менше.

33-річний Хедман був обраний на драфті НХЛ-2009 під №2. З того часу Віктор грає за Тампу.

Victor Hedman recorded his 589th and 590th career assist and surpassed Martin St. Louis (588) to establish a @TBLightning record.#NHLStats: https://t.co/HDNjmFFnny pic.twitter.com/GK70nyqX0S — NHL Public Relations (@PR_NHL) December 1, 2024

У складі Лайтнінг шведський хокеїст двічі (2020 та 2021) вигравав Кубок Стенлі, а за підсумками сезону 2017/18 отримав нагороду Джеймса Норріса, яку вручають найкращому захиснику року.