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Шведський захисник став рекордсменом Тампи-Бей

Руслан Травкін — 1 грудня 2024, 11:24
Шведський захисник став рекордсменом Тампи-Бей
https://x.com/TBLightning/status/1862677932134867262

Захисник Віктор Хедман відзначився двома результативними передачами під час гри з Торонто (3:5), що дозволило йому стати рекордсменом франшизи за асистами.

Про це повідомляє пресслужба НХЛ.

Тепер на його рахунку 590 асистів. Він обійшов Мартіна Сен-Луї. Фланговий нападник має на дві передачі менше.

33-річний Хедман був обраний на драфті НХЛ-2009 під №2. З того часу Віктор грає за Тампу.

У складі Лайтнінг шведський хокеїст двічі (2020 та 2021) вигравав Кубок Стенлі, а за підсумками сезону 2017/18 отримав нагороду Джеймса Норріса, яку вручають найкращому захиснику року.

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