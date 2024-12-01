Юта зганьбила Вегас, Флорида розгромила Кароліну: результати матчів НХЛ

У ніч із 30 листопада на 1 грудня у Національній хокейній лізі відбулися 15 матчів регулярного чемпіонату.

Володар Кубку Стенлі Флорида вдома з рахунком 6:0 обіграла Кароліну. Юта з ідентичним рахунком в гостях перемогла Вегас.

Торонто зумів обіграти Тампу-Бей. Фіналіст минулого сезону Едмонтон впевнено здолав Колорадо.

НХЛ – регулярний сезон

1 грудня

Рейнджерс – Монреаль – 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

Флорида – Кароліна – 6:0 (0:0, 2:0, 4:0)

Лос-Анджелес – Оттава – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Сент-Луїс – Філадельфія – 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Нью-Джерсі – Вашингтон – 5:6 (1:1, 1:3, 3:2)

Піттсбург – Калгарі – 6:2 (1:0, 2:0, 3:2)

Тампа-Бей - Торонто - 3:5 (0:1, 0:3, 3:1)

Айлендерс – Баффало – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Міннесота – Нешвілл – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Сіетл – Сан-Хосе – 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

Вегас – Юта – 0:6 (0:4, 0:2, 0:0)

Колорадо – Едмонтон – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Нагадаємо, раніше Баффало обіграв Міннесоту.