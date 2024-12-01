Юта зганьбила Вегас, Флорида розгромила Кароліну: результати матчів НХЛ
У ніч із 30 листопада на 1 грудня у Національній хокейній лізі відбулися 15 матчів регулярного чемпіонату.
Володар Кубку Стенлі Флорида вдома з рахунком 6:0 обіграла Кароліну. Юта з ідентичним рахунком в гостях перемогла Вегас.
Торонто зумів обіграти Тампу-Бей. Фіналіст минулого сезону Едмонтон впевнено здолав Колорадо.
Рейнджерс – Монреаль – 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)
Флорида – Кароліна – 6:0 (0:0, 2:0, 4:0)
Лос-Анджелес – Оттава – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Сент-Луїс – Філадельфія – 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
Нью-Джерсі – Вашингтон – 5:6 (1:1, 1:3, 3:2)
Піттсбург – Калгарі – 6:2 (1:0, 2:0, 3:2)
Тампа-Бей - Торонто - 3:5 (0:1, 0:3, 3:1)
Айлендерс – Баффало – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Міннесота – Нешвілл – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Сіетл – Сан-Хосе – 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)
Вегас – Юта – 0:6 (0:4, 0:2, 0:0)
Колорадо – Едмонтон – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Нагадаємо, раніше Баффало обіграв Міннесоту.