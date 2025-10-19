Шторм в овертаймі дотиснув Сокіл у матчі чемпіонату України
ХК Сокіл Київ
У неділю, 19 жовтня, відбувся черговий матч регулярного чемпіонату України з хокею між Соколом та Штормом.
Одеський клуб зміг реабілітуватись за поразку на старті кампанії, дотиснувши суперників в овертаймі.
Після двох шайби Чердака у другому періоді одесити змогли відігратись завдяки Криклі, а вже в овертаймі перемогу підопічним Борисенка приніс Ратушний.
Чемпіонат України з хокею
19 жовтня
Шторм – Сокіл 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
Нагадаємо, на початку сезону одесити вигравали за ходом матчу 2:0, але у підсумку кияни вирвали вольову перемогу.
Напередодні Одещина вирвала перемогу над Крижинкою завдяки точнішим кидкам у серії булітів.