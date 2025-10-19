Шторм в овертаймі дотиснув Сокіл у матчі чемпіонату України

У неділю, 19 жовтня, відбувся черговий матч регулярного чемпіонату України з хокею між Соколом та Штормом.

Одеський клуб зміг реабілітуватись за поразку на старті кампанії, дотиснувши суперників в овертаймі.

Після двох шайби Чердака у другому періоді одесити змогли відігратись завдяки Криклі, а вже в овертаймі перемогу підопічним Борисенка приніс Ратушний.

Чемпіонат України з хокею

19 жовтня

Шторм – Сокіл 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Нагадаємо, на початку сезону одесити вигравали за ходом матчу 2:0, але у підсумку кияни вирвали вольову перемогу.

Напередодні Одещина вирвала перемогу над Крижинкою завдяки точнішим кидкам у серії булітів.