Шторм в одеському дербі чемпіонату України переграв Одещину

У четвер, 11 лютого, відбувся матч чемпіонату України з хокею, в якому Шторм переграв Одещину.

Одеське дербі завершилося з рахунком 4:3.

Дебютант першості до кінця другого періоду був попереду 2:1, однак під сирену розгубив всю перевагу, пропустивши двічі. У заключній 20-хвилинці Шторм подвоїв перевагу, на що суперник зміг відповісти лише однією шайбою, зазнавши у підсумку поразки.

Завдяки цьому успіху Шторм набрав 26 очок та піднявся на третю сходинку турнірної таблиці, обійшовши свого сьогоднішнього опонента, який із 23 балами опустився на 4-те місце.

Чемпіонат України з хокею

11 лютого

Одещина – Шторм 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)

Шайби: 0:1 – 16:09 Ревука, 1:1 – 23:04 Шевченко, 2:1 – 36:23 Росляков, 2:2 – 38:03 Стоцький, 2:3 – 38:35 Пойманов, 2:4 – 42:28 Алексюк, 3:4 – 44:54 Абдуллаєв

Напередодні ХК Шторм звернувся до хокейної спільноти через поведінку капітана ХК Кременчук Віталія Ляльки.