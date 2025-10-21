Кременчук зіграє проти Шторму в чемпіонаті України: онлайн-трансляція

Сьогодні, 21 жовтня, відбудеться черговий матч регулярного сезону чемпіонату України з хокею, у якому чинний чемпіон Кременчук зіграє проти одеського Шторму.

Зустріч розпочнеться о 18:00 за київським часом. Дивіться онлайн-трансляцію поєдинку, організовану Федерацією хокею України, на сайті "Чемпіон".

Чемпіонат України з хокею – регулярний сезон

21 жовтня

18:00 Шторм – Кременчук

Нагадаємо, напередодні Кременчук зазнав ганебної поразки на Континентальному кубку та вилетів з турніру. Українська команда поступилася румунській Георгені з рахунком 0:11.