Шторм у матчі з 11 шайбами обіграв Крижинку в чемпіонаті України

У четвер, 21 листопада, відбувся матч чемпіонату України, в якому київська Крижинка вдома поступилась одеському Шторму.

Поєдинок завершився з рахунком 1:10. Доля зустрічі вирішилась у першому періоді, коли гості відзначились 5 голами. Аналогічним за рахунком вийшла й друга 20-хвилинка. У третьому періоді господарі змогли відквитати 1 шайбу.

Перемога дозволила Шторму повернути лідерство у турнірній таблиці чемпіонату України, в активі одеського колективу 17 очок. Для Крижинки це була четверта гра в чемпіонаті, команда досі не здобула жодного очка.

Чемпіонат України з хокею

21 листопада

Крижинка (Київ) – Шторм (Одеса) 1:10 (0:5, 0:5, 1:0)

Напередодні Сокіл у матчі з 7 шайбами здолав Кременчук, а Київ Кепіталз розгромив Дніпро.