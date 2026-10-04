Кременчук з хеттриком Матусевича розгромив Дніпро у чемпіонаті України

У неділю, 4 жовтня, проходять два матчі чемпіонату України з хокею сезону-2026/27.

У першому протистоянні ігрового дня зійшлися Кременчук та херсонський Дніпро. Господарі встановили солідну перевагу вже у першому періоді. Денис Матусевич оформив дубль.

Згодом Матвій Малік закинув третю шайбу для своєї команди, скориставшись більшістю у другій 20-хвилинці.

Вже у заключній частині зустрічі херсонська команда спробувала змінити перебіг гри, проте взяття воріт від Максима Жовтяка та Олександра Журенка не змогли змінити ситуацію, оскільки Кременчук відповів шайбами Владислава Браги та Матусевича, який вже оформив хеттрик.

Кременчук – Дніпро Херсон – 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

Шайби: 1:0 – 10 Матусевич, 2:0 – 20 Матусевич, 3:0 – 24 Малік, 3:1 – 45 Жовтяк, 4:1 – 51 Матусевич, 4:2 – 56 Журенко, 5:2 – 59 Брага.

Також сьогодні запланована ще одна гра національної першості. О 17:00 за київським часом на льоду зійдуться Сокіл та Одещина.

Нагадаємо, що у попередньому матчі чемпіонату України дублі Тищенка та Кальсіна допомогли Соколу розгромити Кременчук.