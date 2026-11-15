Перервав переможну серію: Санок-Сокіл зазнав поразки від Тихи у чемпіонаті Польщі

Санок-Сокіл 15 листопада програв у протистоянні 18-го туру чемпіонату Польщі проти Тихи.

Зустріч закінчилася з рахунком 1:3.

Перший та другий періоди забрали собі в актив гості – 0:1 та 1:2, тоді як останній закінчився нульовою мировою. Єдину шайбу у складі господарів закинув Віктор Захаров.

Санок-Сокіл перервав свою переможну серію, яка тривала два поєдинки поспіль – звитяги над Краковією (3:2) та ММКС Подгале (5:1).

Чемпіонат Польщі з хокею

18-й тур, 15 листопада

Санок-Сокіл – Тихи 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голи: 0:1 – 15 Коморскі, 0:2 – 25 Какконен, 0:3 – 49 Лущарчик, 1:3 – 40 Захаров

Додамо, що в активі колективу є вже три перемоги при 15-ти поразках. У турнірній таблиці Санок-Сокіл із 9 очками йде на передостанній 9-й позиції.

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У наступному поєдинку Санок-Сокіл зіграє проти Заглембє Сосновєц. Протистояння розпочнеться 20 листопада о 19:00 (за київським часом).

Зазначимо, що Сокіл у цьому сезоні виступає і в чемпіонаті України, і в чемпіонаті Польщі. Раніше президент СТС Санок Марек Пенянжек розповів, що клуб пішов на співпрацю з київським Соколом, щоб зберегти професійну ліцензію.