Санок-Сокіл здобув третю перемогу в чемпіонаті Польщі, розгромивши Подгале

Санок-Сокіл здобув розгромну перемогу над ММКС Подгале у 17 турі чемпіонату Польщі.

Зустріч завершилася із рахунком 5:1.

Ще до завершення 11-ї хвилини першого періоду Кристіан Лісовський відзначився дублем. Гості відповіли закинутою шайбою від Слованкевича, але це була остання від них результативна дія у цьому поєдинку.

У другій 20-хвилинці Захаров скористався більшістю та збільшив перевагу столичного колективу. А вже протягом заключної частини зустрічі Олійник та Квижек довели справу до розгрому.

Чемпіонат Польщі з хокею

17 тур, 13 листопада

Санок – ММКС Подгале – 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – 5 Лісовський, 2:0 – 11 Лісовський, 2:1 – 17 Слованкевич, 3:1 – 23 Захаров, 4:1 – 48 Олійник, 5:1 – 58 Кшижек

Зауважимо, що це третя перемога Санок-Сокола у чемпіонаті Польщі. Спершу команда розгромила у першому колі Подгале (3:0), а напередодні здобула перемогу над Краковією (3:2).

В усіх інших поєдинках український колектив поступався суперникам у польській першості. Протягом 17 турів Санок зазнав 14 поразок та перебуває з 9 заліковими балами на передостанній позиції у турнірній таблиці.

Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що Сокіл у цьому сезоні виступає і в чемпіонаті України, і в чемпіонаті Польщі.

Раніше президент СТС Санок Марек Пенянжек розповів, що клуб пішов на співпрацю з київським Соколом, щоб зберегти професійну ліцензію.