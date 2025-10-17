НХЛ. Флорида поступилась Нью-Джерсі, Оттава в серії булітів здолала Сіетл

У ніч з 16 на 17 жовтня відбулись чергові матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

Відразу два поєдинки завершились в овертаймі – Монреаль здолав Нашвілл, а Торонто обіграв Рейнджерс.

Також у серії булітів Оттава виявилась сильнішою за Сіетл.

Обидва фіналісти Кубку Стенлі-2025 Флорида та Едмонтон зазнали поразок у своїх матчах. Пантерс поступились Нью-Джерсі, а Ойлерз не змогли нав'язати боротьбу Айлендерс.

НХЛ – регулярний чемпіонат

17 жовтня

Коламбус – Колорадо 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Монреаль – Нашвілл 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)

Нью-Джерсі – Флорида 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Оттава – Сіетл 4:3 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 2:0)

Торонто – Рейнджерс 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Філадельфія – Вінніпег 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Айлендерс – Едмонтон 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Даллас – Ванкувер 3:5 (2:0, 0:4, 1:1)

Анагайм – Кароліна 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Вегас – Бостон 6:5 (2:2, 3:1, 1:2)

Лос-Анджелес – Піттсбург 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)