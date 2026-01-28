Флорида поступилась Юті, Міннесота в серії булітів обіграла Чикаго в регулярному чемпіонаті НХЛ
У ніч з 27 на 28 січня відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.
Бостон у овертаймі дотис Нашвілл, Детройт поступився Лос-Анджелесу, а Вінніпег мінімально обіграв Нью-Джерсі.
Також у овертаймі Монреаль виявився сильнішим за Вегас, а Міннесота лише в серії булітів подужала Чикаго.
НХЛ – регулярний чемпіонат
28 січня
Бостон – Нашвілл 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
Детройт – Лос-Анджелес 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Монреаль – Вегас 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
Нью-Джерсі – Вінніпег 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)
Торонто – Баффало 4:7 (2:3, 1:1, 1:3)
Флорида – Юта 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)
Міннесота – Чикаго 4:3 Б (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0)
Сент-Луїс – Даллас 3:4 (0:0, 0:3, 3:1)
Ванкувер – Сан-Хосе 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)
Сіетл – Вашингтон 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)