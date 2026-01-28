Українська правда
Флорида поступилась Юті, Міннесота в серії булітів обіграла Чикаго в регулярному чемпіонаті НХЛ

Станіслав Лисак — 28 січня 2026, 09:50
У ніч з 27 на 28 січня відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.

Бостон у овертаймі дотис Нашвілл, Детройт поступився Лос-Анджелесу, а Вінніпег мінімально обіграв Нью-Джерсі.

Також у овертаймі Монреаль виявився сильнішим за Вегас, а Міннесота лише в серії булітів подужала Чикаго.

НХЛ – регулярний чемпіонат
28 січня

Бостон – Нашвілл 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Детройт – Лос-Анджелес 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Монреаль – Вегас 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

Нью-Джерсі – Вінніпег 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)

Торонто – Баффало 4:7 (2:3, 1:1, 1:3)

Флорида – Юта 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

Міннесота – Чикаго 4:3 Б (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0)

Сент-Луїс – Даллас 3:4 (0:0, 0:3, 3:1)

Ванкувер – Сан-Хосе 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)

Сіетл – Вашингтон 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

Східна конференція

Standings provided by Sofascore

Західна конференція

Standings provided by Sofascore
