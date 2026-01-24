Українська правда
Розгром у Філадельфії та тріумф Вегаса: результати ігрового дня НХЛ

Катерина Лисянська — 24 січня 2026, 08:56
Розгром у Філадельфії та тріумф Вегаса: результати ігрового дня НХЛ

В ніч з 23 на 24 січня відбулась низка матчів у межах регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

Головною подією став розгром Колорадо у Філадельфії (7:3). Водночас Тампа-Бей лише в серії булітів змогла вирвати перемогу у Чикаго (2:1).

Хокей, руглярний сезон НХЛ
24 січня

Вегас  Торонто 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)

Філадельфія  Колорадо 7:3 (2:0, 1:3, 4:0)

Вашингтон  Калгарі 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Нью-Джерсі  Ванкувер 5:4 (1:0, 3:3, 1:1)

Анагайм  Сіетл 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Сан-Хосе  Рейнджерс 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Даллас  Сент-Луїс 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Тампа-Бей  Чикаго 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Нагадаємо, що напередодні, Коламбус мінімально переграв Даллас, а Піттсбург розгромив Едмонто.

