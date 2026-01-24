Розгром у Філадельфії та тріумф Вегаса: результати ігрового дня НХЛ
В ніч з 23 на 24 січня відбулась низка матчів у межах регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.
Головною подією став розгром Колорадо у Філадельфії (7:3). Водночас Тампа-Бей лише в серії булітів змогла вирвати перемогу у Чикаго (2:1).
Хокей, руглярний сезон НХЛ
24 січня
Вегас – Торонто 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)
Філадельфія – Колорадо 7:3 (2:0, 1:3, 4:0)
Вашингтон – Калгарі 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Нью-Джерсі – Ванкувер 5:4 (1:0, 3:3, 1:1)
Анагайм – Сіетл 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Сан-Хосе – Рейнджерс 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)
Даллас – Сент-Луїс 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Тампа-Бей – Чикаго 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Нагадаємо, що напередодні, Коламбус мінімально переграв Даллас, а Піттсбург розгромив Едмонто.