Розгром у Філадельфії та тріумф Вегаса: результати ігрового дня НХЛ

В ніч з 23 на 24 січня відбулась низка матчів у межах регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

Головною подією став розгром Колорадо у Філадельфії (7:3). Водночас Тампа-Бей лише в серії булітів змогла вирвати перемогу у Чикаго (2:1).

Хокей, руглярний сезон НХЛ

24 січня

Вегас – Торонто 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)

Філадельфія – Колорадо 7:3 (2:0, 1:3, 4:0)

Вашингтон – Калгарі 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Нью-Джерсі – Ванкувер 5:4 (1:0, 3:3, 1:1)

Анагайм – Сіетл 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Сан-Хосе – Рейнджерс 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Даллас – Сент-Луїс 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Тампа-Бей – Чикаго 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Нагадаємо, що напередодні, Коламбус мінімально переграв Даллас, а Піттсбург розгромив Едмонто.