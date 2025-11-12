Українська правда
Колорадо здолало Анагайм, Кароліна поступилася Вашингтону в регулярному чемпіонаті НХЛ

Станіслав Лисак — 12 листопада 2025, 08:28
Колорадо здолало Анагайм, Кароліна поступилася Вашингтону в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 11 на 12 листопада відбулись чергові матчі в межах регулярного розіграшу Національної хокейної ліги.

Даллас та Сан-Хосе здобули перемоги в овертаймі над Оттавою та Міннесотою відповідно, а Сіетл у серії булітів поступився Коламбусу.

Лідер Західної конференції Колорадо виявився сильнішим за Анагайм, а Кароліна, що йде в лідерах Східної конференції, зазнала поразки від Вашингтона.

НХЛ – регулярний чемпіонат
12 листопада

Бостон – Торонто 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)

Кароліна – Вашингтон 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Монреаль – Лос-Анджелес 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)

Оттава – Даллас 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

Міннесота – Сан-Хосе 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Сент-Луїс – Калгарі 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Колорадо – Анагайм 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Ванкувер – Вінніпег 3:5 (2:3, 0:0, 1:2)

Сіетл – Коламбус 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:2 буліти)

Західна конференція НХЛ

Східна конференція НХЛ

