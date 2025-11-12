Колорадо здолало Анагайм, Кароліна поступилася Вашингтону в регулярному чемпіонаті НХЛ
У ніч з 11 на 12 листопада відбулись чергові матчі в межах регулярного розіграшу Національної хокейної ліги.
Даллас та Сан-Хосе здобули перемоги в овертаймі над Оттавою та Міннесотою відповідно, а Сіетл у серії булітів поступився Коламбусу.
Лідер Західної конференції Колорадо виявився сильнішим за Анагайм, а Кароліна, що йде в лідерах Східної конференції, зазнала поразки від Вашингтона.
НХЛ – регулярний чемпіонат
12 листопада
Бостон – Торонто 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)
Кароліна – Вашингтон 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Монреаль – Лос-Анджелес 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)
Оттава – Даллас 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)
Міннесота – Сан-Хосе 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Сент-Луїс – Калгарі 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)
Колорадо – Анагайм 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Ванкувер – Вінніпег 3:5 (2:3, 0:0, 1:2)
Сіетл – Коламбус 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:2 буліти)