Анагайм пропустив сім шайб від Сент-Луїса, Вегас розгромно програв Детройту в НХЛ

Вчора, 16 березня, стартував черговий ігровий день регулярного сезону Національної хокейної ліги.

Все розпочалося з апсету Вегаса, який зазнав розгромної поразки від Детройта. Пізніше відбувся перший овертайм вечора, в якому Колорадо дотиснув Даллас.

Один з лідерів Сходу Флорида зазнала поразки від Айлендерс, а Ванкувер програв Юті у битві за місце в плейоф.

Сент-Луїс закинув сім шайб у ворота Анагайма, у той час як Вінніпег на виїзді в овертаймі вирвав перемогу над Сіетлом.

НХЛ – регулярний сезон

16-17 березня

Детройт – Вегас 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Колорадо – Даллас 4:3 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 1:0)

Рейнджерс – Едмонтон 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Айлендерс – Флорида 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)

Ванкувер – Юта 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Сент-Луїс – Анагайм 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)

Сіетл – Вінніпег 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Нагадаємо, що кілька днів тому Київ Кепіталз став першим фіналістом плейоф чемпіонату України, вигравши серію зі Штормом.