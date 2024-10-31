Нью-Джерсі розбив Ванкувер, Лос-Анджелес здолав Вегас: результати матчів НХЛ
У ніч з 30 на 31 жовтня у Національній хокейній лізі відбулися 6 матчів.
Зокрема, Нью-Джерсі розбив Ванкувер 6:0, Лос-Анджелес здолав Вегас, Юта знищила Калгарі, а Вінніпег обіграв Детройт.
НХЛ – регулярний чемпіонат
30-31 жовтня
Коламбус – Айлендерс 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Детройт – Вінніпег 2:6 (0:3, 2:0, 0:3)
Колорадо – Тампа-Бей 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)
Юта – Калгарі 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Лос-Анджелес – Вегас 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)
Ванкувер – Нью-Джерсі 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)
Нагадаємо, напередодні Рейнджерс зазнав поразки від Вашингтона, а Лос-Анджелес, що входить до п'ятірки Західної конференції, поступився Сан-Хосе.