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Нью-Джерсі розбив Ванкувер, Лос-Анджелес здолав Вегас: результати матчів НХЛ

Андрій Яросименко — 31 жовтня, 07:35
Нью-Джерсі розбив Ванкувер, Лос-Анджелес здолав Вегас: результати матчів НХЛ

У ніч з 30 на 31 жовтня у Національній хокейній лізі відбулися 6 матчів.

Зокрема, Нью-Джерсі розбив Ванкувер 6:0, Лос-Анджелес здолав Вегас, Юта знищила Калгарі, а Вінніпег обіграв Детройт.

НХЛ – регулярний чемпіонат
30-31 жовтня

Коламбус – Айлендерс 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Детройт – Вінніпег 2:6 (0:3, 2:0, 0:3)

Колорадо – Тампа-Бей 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)

Юта – Калгарі 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Лос-Анджелес – Вегас 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)

Ванкувер – Нью-Джерсі 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

Нагадаємо, напередодні Рейнджерс зазнав поразки від Вашингтона, а Лос-Анджелес, що входить до п'ятірки Західної конференції, поступився Сан-Хосе.

Вегас Детройт Калгарі НХЛ Юта Нью-Джерсі хокей

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