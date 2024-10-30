Рейнджерс програв Вашингтону, Оттава декласувала Сент-Луїс у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з на 30 жовтня у Національній хокейній лізі відбулися 7 матчів.

Зокрема, один з лідерів Східної конференції Рейнджерс зазнав поразки від Вашингтона, а Лос-Анджелес, що входить до п'ятірки Західної конференції, поступився Сан-Хосе.

Також вночі відбулося декілька розгромів, Сіетл закинув вісім шайб Монреалю, пропустивши всього дві, а Оттава декласувала Сент-Луїс, здолавши суперника з різницею в 7 шайб.

НХЛ – регулярний чемпіонат

29 жовтня

Айлендерс – Анахайм 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Бостон – Філадельфія 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Монреаль – Сіетл 2:8 (1:4, 0:2, 1:2)

Оттава – Сент-Луїс 8:1 (3:0, 3:0, 2:1)

Пітсбург – Міннесота 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)

Вашингтон – Рейнджерс 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)

Сан-Хосе – Лос-Анджелес 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Напередодні лідер Східної конференції Флорида здобула перемогу над Баффало. Вінніпег, який очолює турнірну таблицю Західної конференції поступився Торонто.