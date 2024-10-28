Нью-Джерсі переміг Анахайм, Едмонтон здолав Дейтройт: результати матчів НХЛ
У ніч з 27 на 28 жовтня у Національній хокейній лізі відбулося 4 матчі.
Нью-Джерсі з розгромним рахунком 6:2 переміг Анахайм, Колорадо мінімально переграв Оттаву, Монреаль здолав Філадельфію, а Едмонтон виявився сильнішим за Детройт.
НХЛ – регулярний чемпіонат
27-28 жовтня
Детройт – Едмонтон 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) після овертайму
Нью-Джерсі – Анахайм 6:2 (0:1, 4:0, 2:1)
Філадельфія – Монреаль 3:4 (1:1, 0:3, 2:0)
Колорадо – Оттава 5:4 (1:0, 1:0, 3:4)
Нагадаємо, напередодні Філадельфія перемогла Міннесоту, Тампа обіграла Вашингтон, Флорида здобула вольову перемогу над Айлендерс.