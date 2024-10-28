Нью-Джерсі переміг Анахайм, Едмонтон здолав Дейтройт: результати матчів НХЛ

У ніч з 27 на 28 жовтня у Національній хокейній лізі відбулося 4 матчі.

Нью-Джерсі з розгромним рахунком 6:2 переміг Анахайм, Колорадо мінімально переграв Оттаву, Монреаль здолав Філадельфію, а Едмонтон виявився сильнішим за Детройт.

НХЛ – регулярний чемпіонат

27-28 жовтня

Детройт – Едмонтон 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) після овертайму

Нью-Джерсі – Анахайм 6:2 (0:1, 4:0, 2:1)

Філадельфія – Монреаль 3:4 (1:1, 0:3, 2:0)

Колорадо – Оттава 5:4 (1:0, 1:0, 3:4)

Нагадаємо, напередодні Філадельфія перемогла Міннесоту, Тампа обіграла Вашингтон, Флорида здобула вольову перемогу над Айлендерс.