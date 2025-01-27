Вінніпег обіграв Калгарі, Вегас здолав Флориду в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 26 на 28 січня відбулися 4 поєдинки регулярного Національної хокейної ліги.

Лідер Західної конференції Вінніпег впевнено переграв Калгарі, а Вегас, який знаходиться відразу за Джетс у таблиці обіграв Флориду.

Також перемоги здобули Оттава та Міннесота, які виявилися сильнішими за Юту та Чикаго відповідно.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

27 січня

Оттава – Юта 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Вінніпег – Калгарі 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Чикаго – Міннесота 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Вегас – Флорида 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Раніше повідомлялось, що клубу НХЛ відмовили в реєстрації торгової марки для нової повної назви.