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Вінніпег обіграв Калгарі, Вегас здолав Флориду в регулярному чемпіонаті НХЛ

Станіслав Лисак — 27 січня 2025, 08:07
НХЛ

У ніч з 26 на 28 січня відбулися 4 поєдинки регулярного Національної хокейної ліги.

Лідер Західної конференції Вінніпег впевнено переграв Калгарі, а Вегас, який знаходиться відразу за Джетс у таблиці обіграв Флориду.

Також перемоги здобули Оттава та Міннесота, які виявилися сильнішими за Юту та Чикаго відповідно.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
27 січня

Оттава – Юта 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Вінніпег – Калгарі 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Чикаго – Міннесота 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Вегас – Флорида 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Раніше повідомлялось, що клубу НХЛ відмовили в реєстрації торгової марки для нової повної назви.

Вегас Вінніпег НХЛ

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