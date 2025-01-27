Вінніпег обіграв Калгарі, Вегас здолав Флориду в регулярному чемпіонаті НХЛ
У ніч з 26 на 28 січня відбулися 4 поєдинки регулярного Національної хокейної ліги.
Лідер Західної конференції Вінніпег впевнено переграв Калгарі, а Вегас, який знаходиться відразу за Джетс у таблиці обіграв Флориду.
Також перемоги здобули Оттава та Міннесота, які виявилися сильнішими за Юту та Чикаго відповідно.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
27 січня
Оттава – Юта 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Вінніпег – Калгарі 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Чикаго – Міннесота 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
Вегас – Флорида 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Раніше повідомлялось, що клубу НХЛ відмовили в реєстрації торгової марки для нової повної назви.