IIHF хоче впровадити новий формат хокею на Олімпіаді-2030

Міжнародна федерація хокейної асоціації (IIHF) хоче запропонувати впровадити новий формат хокею 3x3 на зимових Олімпійських іграх-2030, які пройдуть в Ліоні.

Про це інформує Inside The Games.

IIHF офіційно запропонує додати хокей 3x3 до програми Олімпійських ігор у 2025-му, а первинна анкета для заявки повинна бути подана до 30 березня цього ж року.

Формат 3x3 передбачає гру на спеціальному льодовому майданчику розміром 26x18 м, що робить його більш доступним для країн з обмеженими ресурсами.

Такий формат вперше представлений у сезоні 2017-18, а популярність здобув після дебюту на юнацьких Олімпійських іграх 2020 року в Лозанні. З того часу хокей 3х3 став частиною стратегічного плану IIHF ICE26.

У 2026 році вже заплановано проведення першого чемпіонату світу з хокею 3x3 серед 8-ми країн.