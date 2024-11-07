Вашингтон здолав Нешвілл, Чикаго програв Детройту в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 6 на 7 листопада відбулися 3 матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

Вашингтон здолав Нешвілл з рахунком 3:2, Чикаго програв Детройту (1:4), Едмонтон поступився Вегасу (2:4).

НХЛ – регулярний чемпіонат

7 листопада

Вашингтон – Нешвілл – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Чикаго – Детройт – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Едмонтон – Вегас – 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)

Нагадаємо, що Міжнародна федерація хокейної асоціації (IIHF) хоче запропонувати впровадити новий формат хокею 3x3 на зимових Олімпійських іграх-2030, які пройдуть в Ліоні.