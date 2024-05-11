Швеція здолала США, Чехія у серії післяматчевих булітів перемогла Фінляндію: результати матчів ЧС з хокею

У п'ятницю, 10 травня, відбулися чотири матчі першого туру чемпіонату світу з хокею, який проходить у Чехії.

Зокрема, у матчі господарів турніру чехів проти Фінляндії в основний час не було закинутих шайб, тож все вирішилось у серії післяматчевих булітів, де сильнішою виявилась Чехія.

Також збірна Сполучених Штатів Америки без шансів програла Швеції з рахунком 5:2.

Чемпіонат світу з хокею

10 травня

Група A

Швейцарія – Норвегія 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Чехія – Фінляндія 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2)

Група B

Швеція – США 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Словаччина – Німеччина 4:6 (0:0, 2:3, 2:3)

Нагадаємо, Збірна України з хокею стала переможцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B.