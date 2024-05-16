Німеччина знищила Латвію, Чехія перемогла Данію: результати ЧС з хокею
У середу, 15 травня, відбулися 4 матчі чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні.
Німеччина розгромила Латвію з рахунком 8:1.
Чехія у яскравому матчі здолала Данію — 7:4
Словаччина впевнено розібралась з Польщою — 4:0
В іншому поєдинку зустрілись лідер та аутсайдер групи A. Швейцарія перемогла Велику Британію з рахунком 3:0.
Чемпіонат світу з хокею
15 травня
Група A
Чехія - Данія 7:4 (1:1, 2:1, 4:2)
Швейцарія - Велика Британія 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Група B
Словаччина - Польща 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Німеччина - Латвія 8:1 (2:0, 5:1, 1:0)
Турнірна таблиця
Нагадаємо, Збірна України з хокею стала переможцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B.