Німеччина знищила Латвію, Чехія перемогла Данію: результати ЧС з хокею

У середу, 15 травня, відбулися 4 матчі чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні.

Німеччина розгромила Латвію з рахунком 8:1.

Чехія у яскравому матчі здолала Данію — 7:4

Словаччина впевнено розібралась з Польщою — 4:0

В іншому поєдинку зустрілись лідер та аутсайдер групи A. Швейцарія перемогла Велику Британію з рахунком 3:0.

Чемпіонат світу з хокею

15 травня

Група A

Чехія - Данія 7:4 (1:1, 2:1, 4:2)

Швейцарія - Велика Британія 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Група B

Словаччина - Польща 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Німеччина - Латвія 8:1 (2:0, 5:1, 1:0)

Турнірна таблиця

Нагадаємо, Збірна України з хокею стала переможцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B.