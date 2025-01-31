Сокіл розгромив Крижинку у чемпіонаті України
ХК Сокіл
Київський Сокіл обіграв Крижинку в матчі регулярного чемпіонату України з хокею.
Поєдинок завершився з рахунком 6:0. Хеттрик оформив 31-річний нападник столичного клубу Віктор Захаров, ще по голу в активі Іллі Собченка, Дениса Бородая та Максима Разумова.
Завдяки цій перемозі Сокіл укріпив лідерство в турнірній таблиці чемпіонату та має 45 очок. Водночас Крижинка продовжує йти без перемог, не здобувши жодного балу за 20 зіграних матчів.
Чемпіонат України з хокею
Регулярний чемпіонат, 31 січня
Сокіл – Крижинка 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
Голи: 1:0 – 12 Бородай, 2:0 – 16 Захаров, 3:0 – 25 Собченко, 4:0 – 35 Захаров, 5:0 – 38 Захаров, 6:0 – 59 Разумов
Напередодні Кременчук здолав Київ Кепіталз.