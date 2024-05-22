Франція поступилася Німеччині, Велика Британія грюкнула дверима, Швеція рознесла Словаччину: результати ЧС з хокею

У вівторок, 21 травня, відбулися завершальні матчі групового етапу чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні.

Зокрема, Швеція здобула 7 перемогу в 7 матчах, розгромиши Словаачину, а Велика Британія таки набрала три очки завдяки звитязі над Австрією.

Чемпіонат світу з хокею

21 травня

Група A

Австрія — Велика Британія 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Канада — Чехія ОТ 4:3 (0:0, 0:0, 3:3, 1:0)

Фінляндія — Швейцарія 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Група B

Франція — Німеччина 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)

Латвія — США 3:6 (0:2, 1:1, 2:3)

Швеція — Словаччина 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Турнірна таблиця після 7 туру

За підсумками групового етапу сформувалися пари 1/4 фіналу:

Канада — Словаччина

Швеція — Фінляндія

Швейцарія — Німеччина

США — Чехія

Усі чвертьфінальні матчі відбудуться в четвер, 23 травня.