Франція поступилася Німеччині, Велика Британія грюкнула дверима, Швеція рознесла Словаччину: результати ЧС з хокею
У вівторок, 21 травня, відбулися завершальні матчі групового етапу чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні.
Зокрема, Швеція здобула 7 перемогу в 7 матчах, розгромиши Словаачину, а Велика Британія таки набрала три очки завдяки звитязі над Австрією.
Чемпіонат світу з хокею
21 травня
Група A
Австрія — Велика Британія 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Канада — Чехія ОТ 4:3 (0:0, 0:0, 3:3, 1:0)
Фінляндія — Швейцарія 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Група B
Франція — Німеччина 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)
Латвія — США 3:6 (0:2, 1:1, 2:3)
Швеція — Словаччина 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)
Турнірна таблиця після 7 туру
За підсумками групового етапу сформувалися пари 1/4 фіналу:
Канада — Словаччина
Швеція — Фінляндія
Швейцарія — Німеччина
США — Чехія
Усі чвертьфінальні матчі відбудуться в четвер, 23 травня.