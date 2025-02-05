Гашек: Радий, що в наступному сезоні міжнародний хокей залишиться без росіян і білорусів

Легендарний чеський хокейний голкіпер Домінік Гашек відреагував на рішення Міжнародної федерації хокею (IIHF) продовжити дискваліфікацію збірних Росії та Білорусі з хокею від змагань.

Про це він написав у соцмережі "Х"

"Я радий, що в наступному сезоні міжнародний хокей залишиться без росіян і білорусів, тому що це не дозволить рекламувати російську війну на міжнародних змаганнях і врятує багато життів.

Однак офіційна причина такого рішення (ми не можемо гарантувати безпеку) — суцільна брехня (яку чиновники вам потім скажуть під час приватних бесід). Кажуть, щоб Росія не могла подати на них до суду. Я ніколи не схвалю такої поведінки щодо світової хокейної громадськості. Люди не дурні і неправдиве пояснення принципово знижує ефект рішення.

IIHF, припиніть брехати народу! Є лише одна причина, чому росіян не допускають до змагань. Якби російські хокеїсти взяли участь, змагання стали б величезною рекламою російської війни, і багато людей загинуло б через змагання. А цього ми не можемо допустити!", – написав Гашек.