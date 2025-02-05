Гашек: Радий, що в наступному сезоні міжнародний хокей залишиться без росіян і білорусів
Легендарний чеський хокейний голкіпер Домінік Гашек відреагував на рішення Міжнародної федерації хокею (IIHF) продовжити дискваліфікацію збірних Росії та Білорусі з хокею від змагань.
Про це він написав у соцмережі "Х"
"Я радий, що в наступному сезоні міжнародний хокей залишиться без росіян і білорусів, тому що це не дозволить рекламувати російську війну на міжнародних змаганнях і врятує багато життів.
Однак офіційна причина такого рішення (ми не можемо гарантувати безпеку) — суцільна брехня (яку чиновники вам потім скажуть під час приватних бесід). Кажуть, щоб Росія не могла подати на них до суду. Я ніколи не схвалю такої поведінки щодо світової хокейної громадськості. Люди не дурні і неправдиве пояснення принципово знижує ефект рішення.
IIHF, припиніть брехати народу! Є лише одна причина, чому росіян не допускають до змагань. Якби російські хокеїсти взяли участь, змагання стали б величезною рекламою російської війни, і багато людей загинуло б через змагання. А цього ми не можемо допустити!", – написав Гашек.
Нагадаємо, що напередодні Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Всеукраїнської федерації хокею Сергій Мазур підписали офіційний лист до президента Міжнародної федерації хокею (IIHF) Люсьєна Тардіфа, в якому закликали зберегти та посилити санкції проти Росії та Білорусі через загибель понад 90 представників хокейної спільноти.
Збірні Росії та Білорусі відстороненні від міжнародних змагань з 28 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.