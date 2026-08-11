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Ексзірка Арсенала та Барселони перейде в клуб МЛС

Олег Дідух — 11 серпня 2026, 21:53
Ексзірка Арсенала та Барселони перейде в клуб МЛС
Алексіс Санчес
ФК Севілья

Іменитий чилійський форвард Алексіс Санчес продовжить кар'єру в канадському клубі МЛС Монреаль.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, сторони вже узгодили дворічний контракт. Санчес перейде в Монреаль на правах вільного агента.

Попереднім клубом 37-річного чилійця була іспанська Севілья, куди він перейшов влітку минулого року з італійського Удінезе на правах вільного агента. У сезоні-2025/26 він провів 30 матчів у всіх турнірах (сумарно 1400 хвилин ігрового часу), відзначившись 4 голами та 2 асистами.

Окрім Севільї та Удінезе, також Санчес захищав кольори Кобрелоа, Коло-Коло, Рівер Плейта, Арсенала, Манчестер Юнайтед, Інтера та Марселя. Провів 168 матчів і забив 51 гол за збірну Чилі, в якій дебютував у 2006 році.

Монреаль Алексіс Санчес

Алексіс Санчес

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