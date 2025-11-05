Збірна України зіграє проти Литви в Електранаї

Сьогодні, 5 листопада, збірна України з хокею проведе товариський матч проти національної команди Литви.

Гра пройде в литовському Електранаї. Це буде підготовчий поєдинок до Кубку європейських націй, який стартує завтра, 6 листопада.

Хокей – товариський матч

17:00 Литва – Україна

Перед грою відбудеться церемонія вшанування Міндаугаса Кіраса, який загинув наприкінці літа.

Окрім "синьо-жовтих" та литовців, ще одним учасником етапу Кубку європейських націй буде команду Румунії.

6 листопада колектив Дмитра Христича зіграє проти Литви вже офіційний поєдинок, а потім збірну України очікує зустріч із командою Румунії.

Нагадаємо, збірна Литви минулого сезону виграла чемпіонат світу в Дивізіоні IB. Таким чином, навесні 2026 року литовці стануть нашими суперниками в групі А. Наразі команда посідає 24-ту сходинку в рейтингу чоловічих збірних IIHF, тоді як Україна – на два рядки вище.