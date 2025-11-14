Даллас розгромив Монреаль, Кепіталз програли Флориді в НХЛ
У ніч з 13 на 14 листопада відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.
Даллас не залишив шансів Монреалю, а Лос-Анджелес у важкому овертаймі дотиснув Торонто.
Також найгірша команда Західної конференції Калгарі перервала серію з трьох поразок, здолавши Сан-Хосе.
НХЛ – регулярний чемпіонат
14 листопада
Детройт – Анахайм 6:3 (0:0, 3:2, 3:1)
Монреаль – Даллас 0:7 (0:1, 0:4, 0:2)
Оттава – Бостон 5:3 (2:0, 0:1, 3:2)
Торонто – Лос-Анджелес 3:4 (2:0, 1:2, 0:1, 0:1 ОТ)
Флорида – Вашингтон 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)
Коламбус – Едмонтон 5:4 (1:0, 3:2, 1:2)
Калгарі – Сан-Хосе 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Колорадо – Баффало 6:3 (3:2, 1:1, 2:0)
Вегас – Айлендерс 3:4 (0:2, 1:0, 2:1, 0:1 ОТ)
Сіетл – Вінніпег 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)
Напередодні Нью-Джерсі здолав Чикаго, а Філадельфія програла Едмонтону.