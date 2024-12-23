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Аутсайдер проти чемпіона: онлайн відеотрансляція матчу Крижинка – Сокіл

Руслан Травкін — 23 грудня 2024, 07:41
Аутсайдер проти чемпіона: онлайн відеотрансляція матчу Крижинка – Сокіл
facebook.com/hcsokil/

У понеділок, 23 грудня, відбудеться матч чемпіонату України між київськими Крижинкою та Соколом.

Дивіться відеотрансляцію гри в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 18:00 за київським часом.

Плеєр трансляції з'явиться пізніше

Сокіл є лідером чемпіонату. Чинний чемпіон за 13 поєдинків набрав 31 очко. Крижинка посідає останнє місце, програвши всі 11 зустрічей. 

Нагадаємо, вчора, 22 грудня, відбувся матч між херсонським Дніпром та одеським Штормом. Одесити двічі поступалися в рахунку, але це не завадило їм впевнено перемогти

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