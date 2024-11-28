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Крижинка – Кременчук: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

Микола Дендак — 28 листопада 2024, 16:30
Крижинка – Кременчук: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України
ХК Кременчук

У четвер, 28 листопада, відбудеться матч чемпіонату України, в якому новачок турніру Крижинка прийматиме Кременчук.

Дивіться відеотрансляцію гри, організовану "Kyiv Capitals", в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 16:30 за київським часом.

Кременчук зараз посідає 4 місце в турнірній таблиці. В активі команди 12 очок за 7 матчів.

Крижинка же провела 6 поєдинків та досі не здобула жодного балу. Команда пропустила 54 голи, забивши лише 7, та наразі посідає останню сходинку.

Нагадаємо, напередодні Київ Кепіталз у серії булітів здолав Шторм.

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