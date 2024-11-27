Київ Кепіталз здолав Шторм у чемпіонаті України

У середу, 27 листопада, відбувся матч чемпіонату України, в якому одеський Шторм поступився Київ Кепіталз.

Основний час та овертайм зустрічі завершились з рахунком 2:2, тож доля гри перейшла у серію булітів, де влучнішими були гравці Кепіталз.

Гості вийшли вперед у першому періоді завдяки голу 24-річного Даниїла Тищенка. На початку третьої 20-хвилинки перевагу столичного колективу подвоїв Микита Лєсніков.

Шторм відповів влучним кидком 20-річного Сергія Стецюра та за 2 хвилини до завершення поєдинку зміг зрівняти разхунок завдяки сольному проходу 23-річного Євгена Ратушного у більшості.

В овертаймі команди голів не забивали, тож доля матчу вирішилась у серії післяматчевих булітів, де влучнішими були гості – 4:2.

Перемога не дозволила киянам обійти одеситів у турнірній таблиці чемпіонату. Кепіталз з 17 балами посідають третю сходинку, у Шторма на одне очко більше та друга сходинка після 8 матчів.

Чемпіонат України з хокею

27 листопада

Шторм (Одеса) – Київ Кепіталз 2:2 (0:1, 0:0, 2:1) – 2:4 після булітів

Напередодні Сокіл розгромив херсонський Дніпро та очолив турнірну таблицю першості.