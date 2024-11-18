Київ Кепіталз – Крижинка: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

У понеділок, 18 листопада відбудеться матч чемпіонату України, в якому Київ Кепіталз прийматиме дебютанта чемпіонату Крижинку.

Дивіться відеотрансляцію гри в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні дебютант розгромно поступився чинному чемпіону України Соколу, а раніше Крижинку декласував Кременчук, закинувши 16 шайб без відповіді.

Київ Кепіталз провів 4 гри та наразі посідає 2 сходинку, маючи в активі 9 очок. А для Крижинки це буде лише 3 матч на турнірі. Лідером чемпіонату є одеський Шторм, в якого 14 балів за 5 поєдинків.