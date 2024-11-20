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Київ Кепіталз – Дніпро: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

Микола Дендак — 20 листопада 2024, 10:45
Київ Кепіталз – Дніпро: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України
ХК Київ Кепіталз

У середу, 20 листопада, відбудеться матч чемпіонату України, в якому Київ Кепіталз прийматиме херсонський Дніпро.

Дивіться відеотрансляцію гри, організовану столичним клубом, в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, Київ Кепіталз провів 5 матчів та наразі посідає 2 сходинку, маючи в активі 12 очок. А для Дніпра це буде 6 гра в чемпіонаті. Клуб досі не здобув жодного очка.

Лідером чемпіонату є одеський Шторм, в якого 14 балів за 5 поєдинків.

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